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«Челси» – «Реал»: прогноз амбассадора Фонбет Василия Уткина на матч Лиги чемпионов

«Челси» – «Реал»: прогноз амбассадора Фонбет Василия Уткина на матч Лиги чемпионов
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Известный комментатор, журналист, ведущий, амбассадор Фонбет Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет за 1.70.

«И «Челси», и «Реал» сейчас не в лучшей форме, и вряд ли одна из команд является однозначным фаворитом встречи в Лондоне. Если кто-то и способен в одиночку выиграть матч, то это Карим Бензема, что он продемонстрировал в последнем матче против ПСЖ. Думаю, ставка на то, что «Реал» не проиграет, выглядит наиболее оптимальной», — сказал Уткин.

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