«Химки» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на матч 24-го тура РПЛ

Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + общий тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.09.

«И те и другие выступают задорно, регулярно забивают и набирают очки после возобновления сезона РПЛ. «Химки» под руководством Юрана уже несколько матчей завершили со счётом 3:2 или 2:3. Поэтому мы в полном праве ожидать хорошей результативности и от предстоящего матча.

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ЦСКА потерял очки в игре с «Уралом» в прошлом туре. Как выяснилось, ещё и ошибочно не получили пенальти в свои ворота в концовке. А первый тайм провели особенно плохо.

При этом у армейцев качественно выступают новички — особенно Юсуф Языджи, забивающий практически в каждом матче. Ожидаю много голов и победу более мастеровитого ЦСКА», — считает Гутцайт.

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