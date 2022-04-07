«Химки» — ЦСКА. Алексей Березуцкий справится без помощи судьи

9 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех химчан оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Почему ЦСКА провалится в матче с «Химками»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА (09.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Тем временем сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую. 9 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура. В одной из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут столичный ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Химчане возобновили текущий сезон РПЛ с двух поражений, в неравной борьбе уступили «Динамо» (0:3) и «Локомотиву» (2:3). Во втором случае большую часть встречи провели в меньшинстве, но порадовали активностью. В последующих играх мы увидели от них похожий футбол. Вследствие этого сначала сыграли вничью с «Сочи» (0:0), а затем одержали победы над «Уралом» (1:0) и «Рубином» (3:2).

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Несмотря на уход легионеров, Сергей Юран сумел добиться отличных результатов, орудуя имеющимися ресурсами. Ранее тренер заявлял, что его команда будет тяжело переживать отъезд иностранцев, которые точечно усиливали «Химки». Однако в недавнем интервью специалист выразил мнение, что потеря не ознаменовалась катастрофой.



Более того, Юран даже допустил, что отбытие легионеров повлияло на его подопечных в лучшую сторону. Теперь молодёжь красно-чёрных регулярно получает игровую практику и с каждым матчем становится сильнее и опытнее. Играть приходится на пределе, что наверняка отразится на будущих выступлениях. Однако моральная составляющая коллектива на высоте.

Связано это ещё и с тем, что в зимнее трансферное окно к коллективу присоединился Юрий Валентинович Жирков. 38-летний футболист подвержен травмам и уже не так проворен, как раньше. Тем не менее он дополняет своей фигурой скамейку запасных, придаёт уверенности и поднимает настрой юных игроков своей новой команды.



ЦСКА возобновил сезон намного лучше. За последние пять противостояний чемпионата России не потерпел ни одного поражения при одной ничьей с «Уралом» (2:2). Противостояние получилось крайне противоречивым и ознаменовалось скандалом, по итогам которого главный арбитр встречи — Игорь Панин — был отстранён от деятельности до конца текущего сезона.



Судья совершил ряд ошибок, в том числе не назначил 11-метровый в ворота армейцев в компенсированное ко второму тайму время. Эпизод стал одним из ключевых, повлиял на результат. С другой стороны, москвичи виноваты сами. Мало что получалось в атаке, были регулярные провалы в опорной зоне в первом тайме.

Впрочем, одна неудача не перекрывает другие достижения. Всё же в предыдущих четырёх встречах в РПЛ красно-синие одержали победы: над «Спартаком» (2:0), «Нижним Новгородом» (1:0), «Локомотивом» (2:1) и «Рубином» (6:1). Во всех перечисленных противостояниях результативными действиями отметился новичок — Юсуф Языджи.



Турок повторил результат Жо по стартовым голам за ЦСКА. Для того чтобы забить семь мячей, ему потребовалось всего пять матчей. Плюс он помог одержать победу в 1/8 финала Кубка России над «Сочи» (2:1), где отметился двумя голевыми передачами. Совершил классные подачи с углового на Игоря Дивеева.

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Языджи, как и другие легионеры московской команды, предпочёл остаться в текущем клубе. Он здорово вписался в коллектив и демонстрирует потрясающий уровень. Благодаря его стараниям, другим новичкам, грамотному руководству Алексея Березуцкого и волевым качествам ЦСКА располагается на третьей строчке в РПЛ и имеет даже математические шансы бороться за золото.



Есть, конечно, и несколько негативных новостей. Например, отсутствуют сразу несколько важных центральных защитников — Бруно Фукс и Игорь Дивеев. Без них будет труднее. Хотя в целом ресурсов у красно-синих много, поэтому найти подходящую замену наверняка не составит большого труда. Восстановился Хёрдур Магнуссон, вернулся в общую группу Кирилл Набабкин.



Химчане имеют намного больше проблем кадрового плана после ухода легионеров. К тому же уровень их команды намного ниже московской. За последние семь официальных очных противостояний красно-чёрные не одержали над красно-синими ни одной победы, причём мирных исходов за этот период только два.

Возьмём П2 за коэффициент 1.69. После возвращения Сергея Юрана химчане осмелели, забили четыре мяча в двух прошлых турах. Наверняка бой дадут на своём поле. Вот только и ЦСКА подойдёт к матчу серьёзнее. Армейцы должны были сделать выводы после ничьей с «Уралом» и набрать кондиции после международной паузы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 9 апреля 2022 года

До конца текущего сезона осталось совсем немного времени, потому реабилитацию «Химок» можно назвать несвоевременной. Пока что они сохраняют шансы на прописку в РПЛ, но в ресурсах сильно ограничены. В последних трёх встречах выступили неплохо, однако до этого от крепких коллективов потерпели поражения. В свою очередь, ЦСКА мощно возобновил сезон: порадовал результативностью и качественной игрой. Новички отлично вписались в ритм РПЛ и наверняка продолжат в том же победоносном духе. Думаем, гости окажутся сильнее.



Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.69.

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