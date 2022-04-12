Букмекеры назвали шансы «Вильярреала» выбить «Баварию» из Лиги чемпионов

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск.
Какой канал покажет матч «Бавария» — «Вильярреал»?
В первом матче «Вильярреал» победил со счётом 1:0. С нынешнего сезона правило гола на чужом поле в еврокубках не действует.
Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в ответной встрече можно с коэффициентом 1.27. Успех испанцев оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.
Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
Выход «Вильярреала» в полуфинал доступен за 3.40 (29%), выход «Баварии» — за 1.35 (71%).
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