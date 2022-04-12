«Реал» — «Челси»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов

12 апреля пройдёт матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие! А ещё букмекер приготовил для тебя аудиотрансляцию матча.



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