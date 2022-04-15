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Почувствуй себя тренером ПФК ЦСКА и выиграй контракт с клубом на день!

Почувствуй себя тренером ПФК ЦСКА и выиграй контракт с клубом на день!
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Букмекерская компания Фонбет и футбольный клуб ЦСКА запускают уникальную акцию, победитель которой подпишет контракт с красно-синим клубом!

Хотите попробовать себя в роли главного тренера? Выбирайте состав ЦСКА перед каждым матчем Тинькофф Российской Премьер-Лиги, угадывайте замены и итоговый счет, получайте баллы и выигрывайте призы после каждого тура. Копите баллы и станьте главным победителем по итогам текущего сезона РПЛ. Главный приз — подписание контракта с ПФК ЦСКА на один день!

Также в розыгрыше два абонемента на «ВЭБ Арену» на будущий сезон, Apple AirPods, игровые футболки с автографами армейцев, фотоальбомы и фрибеты.

Докажите, что разбираетесь в футболе лучше остальных!

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