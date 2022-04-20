«Енисей» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Енисей» – «Рубин» в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.75.



«Мы знаем все проблемы «Рубина». О них часто говорит Леонид Слуцкий. Это нехватка кадров на данный момент, ситуация в таблице РПЛ тоже очень неприятная для казанцев сложилась. Но хороший футбол «Рубин» показал в первом тайме матча со «Спартаком». Потом он закрылся — охранял, оборонял результат, добытый в первой половине встречи. Ничья в Москве против «Спартака» — это неплохо. А сейчас надо переключаться на кубковый матч.

«Енисей» — «Рубин»: когда начало, где покажут.

«Енисей» здорово выступил на предыдущей стадии, когда разгромил «Локомотив» в Москве. Он сейчас здорово выглядит в ФНЛ — уже на четвертом месте. И там Гаранин, тренер из «Динамо», отлично работает. Вообще, любопытные исполнители там играют.



«Рубин», скорее всего, сыграет от обороны, учитывая график, учитывая приоритет РПЛ. Думаю, казанцы против этого соперника на рожон не полезут. Понимая, как попал под раздачу «Локомотив», Слуцкий наверняка это будет держать в уме.



Думаю, хороший вариант — сыграть тотал первого тайма меньше 1 мяча за 1,75. Я бы даже рискнул сыграть ничью в первом тайме за хороший коэффициент 2,12. Вообще, мне кажется, что в этом матче может быть ничья, дополнительное время и серия пенальти. Но верю в ничью в первом тайме. Думаю, это неплохой анализ состояния «Енисея» и «Рубина» прямо сейчас. Думайте сами, решайте сами», — сказал Генич.

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