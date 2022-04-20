«Эвертон» — «Лестер»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ в Ливерпуле

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лестер».



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.21.



«Эвертон» за последние два месяца выиграл ровно две игры, с одинаковым счётом 1:0 переиграв «Ньюкасл» и «МЮ». При этом ни в одной, ни в другой встрече «ириски» толком не создали голевых моментов. С «сороками» им откровенно повезло не проиграть, а манкунианцы предстали командой ещё более низкого уровня, чем сам «Эвертон».

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«Лестер» был ожидаемо переигран «Ньюкаслом». У «лис» непростой график – игры каждые три-четыре дня. Вот и сейчас предстоит сыграть с «Эвертоном», «Виллой» и «Ромой» в течение восьми дней.



Предположу, что игра пройдёт в невысоком темпе и гости за счёт более высокого уровня и наконец залатанных дыр в обороне как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.

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