ЦСКА — «Спартак»: фрибет 2000 рублей к матчу Кубка России
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20 апреля пройдёт матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком». Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.
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