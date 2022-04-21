«Юта» — «Даллас»: прогноз Владимира Светберга на матч плей-офф НБА

Аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч плей-офф НБА «Юта» — «Даллас».



Ставка: ТБ 208 за 1.78.



«22 апреля в рамках третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НБА состоится встреча «Юта» — «Даллас». Счёт в серии равный (1-1), «Юта» смогла зацепить одну победу на выезде и теперь будет стараться реализовать своё превосходство уже на домашней площадке. Но и от «Далласа» стоит ждать борьбы, этот коллектив не намерен сдаваться.



«Юта» заняла пятое место в таблице Западной конференции по итогу регулярного сезона, одержав 49 побед в 82 матчах. В первом матче серии с «Далласом» на выезде удалось одержать викторию (99:93), и это важный момент — «Юта» смогла увезти одну победу с выезда. Вторая игра получилась равной, инициатива переходила то к одной стороне, то к другой. И всё же «Юта» уступила (104:110). Однако впереди два домашних матча для «Юты», и это отличный шанс вновь завладеть преимуществом в серии.



«Даллас» стал четвёртым по итогу регулярного сезона на Западе, победив в 52 матчах из 82. Серия плей-офф началась не самым лучшим образом. На домашней площадке не удалось добыть две победы. Первый матч был проигран «Юте» (93:99). И это ещё хорошо, что во второй игре, в которой не было как такового превосходства ни у одной из команд, победа всё же досталась «Далласу» (110:104). Теперь будет сложно оказывать сопротивление на выезде, но всё же «Даллас» способен дать бой и в гостях.



От этой встречи стоит ждать равного противостояния. «Юта» выглядит фаворитом на домашней площадке, но и «Даллас» не собирается сдаваться. Оба коллектива могут проявить себя, и говорить о тотальном превосходстве не приходится.



В первых матчах всё было очень шатко, ситуация часто менялась, реализация подкачивала. И в данном случае оптимальным решением будет заиграть вариант ставки на тотал больше 208. Обе команды настроены на победу, активности стоит ждать от обеих сторон, математическое ожидание тоже на нашей стороне, поэтому в данном случае лучше сделать выбор в пользу результативности», — сказал Светберг.

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