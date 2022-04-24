«Ливерпуль» — «Эвертон»: ставка Александра Елагина на матч 34-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.92.

Встретятся непримиримые соперники, чьи стадионы разделяет всего 765 метров! Когда говоришь о подобных знаковых противостояниях легендарных команд, то вольно или невольно приходит на ум уже заезженная фраза, штамп, что такой матч интересен независимо от турнирного положения обеих команд, однако в данном случае это будет лукавством.

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«Ливерпуль» по-прежнему отчаянно сражается за чемпионство с «Ман Сити», а «Эвертон» ведёт борьбу за сохранение прописки в элите на следующий сезон. Напомню, что в первом круге в рамках 14-го тура на «Гудисон Парк» «Ливерпуль» выиграл 4:1. Но то было в другой жизни — тогда «Эвертон» возглавлял Рафа Бенитес, сейчас же в роли спасителя выступает Фрэнк Лэмпард, который в своей непродолжительной тренерской карьере сумел однажды выиграть у «Ливерпуля», но не в АПЛ, а в 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» в марте 2020 года.



Если брать взаимоотношения Клоппа с «Эвертоном», то здесь подавляющее преимущество на его стороне — восемь побед при одном поражении. Поэтому ожидаю уверенную победу «Ливерпуля».

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