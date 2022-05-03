«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 3 мая

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.69.
«Слишком много неопределённостей в этой игре, особенно в составе «Вильярреала», у которого под вопросом участие Морено. Он пропустил последние матчи, но в этой встрече, может, и выйдет на поле, однако надо будет присмотреться к его состоянию. Возможно, не будет Коклена, ключевого защитника, возможно, не будет ключевого защитника Рауля Альбиоля.
Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
То, что первый матч закончился со счётом 2:0, оставляет очень мало шансов «Вильярреалу» на отыгрыш. Но уверен, что «Вильярреал» будет бороться. Для этой команды участие в полуфинале Лиги чемпионов — это большое событие. Хозяева дадут бой, особенно если Морено будет на поле, поэтому на один гол «Вильярреал» должен наиграть.
Вы видели, как против «Бенфики» «Ливерпуль» играл в ответном матче, когда в первой игре уже всё для себя решил. Красные не так сильно переживали за результат и позволили сопернику забить аж три гола. Результат первого матча в Англии предопределил итоговый исход в этой паре, поэтому против «Вильярреала» «Ливерпуль» может позволить себе сыграть менее слаженно.
«Ливерпулю» сейчас важны победы именно в чемпионате Англии, где он ведёт отчаянную борьбу с «Сити». Для «Ливерпуля» результат в Испании не является проблемой, главное — не проиграть больше чем в один мяч и добыть путёвку в финал. Главное — обойтись без дополнительного времени. Ничья или даже поражение в один мяч не станет разочарованием для Клоппа.
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«Ливерпуль» всё равно на порядок сильнее, поэтому гости также забьют. В ситуации, когда «Вильярреалу» надо отыграть два мяча, придётся идти ва-банк и оставлять свободные зоны. Красные с их мощнейшей атакой также забьют. Таким образом, вырисовывается ставка обе забьют за 1.70.
Думаю, что «Вильярреал» даст бой, но героически уступит путёвку в финал. Думаю, что сможет забить команда Унаи Эмери. Для неё это историческое событие. Для «Ливерпуля» это один из наименее важных матчей сезона. Путёвка в финал практически добыта, а осталось четыре важных матча в АПЛ. Сейчас же при игре вполсилы можно добыть результат.
«Вильярреал» вполне в состоянии забить. Но вряд ли получится повторить недавние достижения. Вряд ли команда Унаи Эмери отыграется после 0:2 в Англии», — сказал Вишневский.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?
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