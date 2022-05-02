«Вильярреал» — «Ливерпуль». Волшебство Унаи Эмери закончилось

Испанцы, кажется, надломились, а Клопп может без ощутимых потерь экспериментировать с составом.

3 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех испанцев оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» (03.05.2022)

3 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Первая встреча состоялась в Англии и ознаменовалась уверенной победой англичан со счётом 2:0. Смогут ли испанцы совершить сенсацию и обыграть оппонента на домашнем стадионе?

На предыдущей стадии соревнования «жёлтая субмарина» обыграла по сумме двух матчей мюнхенскую «Баварию» (2:1). В первой встрече, в Испании, выступила на порядок лучше оппонента и добыла закономерную победу — 1:0. Хотя стоит отметить и пассивность баварцев, которые возложили большие надежды на ответный матч и прогадали.

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Похожая ситуация произошла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где клуб из города Вильярреал обыграл по сумме двух противостояний «Ювентус» (4:1). Итальянцы неагрессивно провели первый матч и добыли комфортный для себя счёт 1:1. А вот во второй встрече туринцы выглядели намного лучше, но их подвела реализация. Испанцы же хладнокровно реализовали свои моменты и прошли дальше.

Однако, потратив много сил на предыдущих стадиях, подопечные Унаи Эмери не сумели ничего противопоставить «Ливерпулю» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. За всю встречу нанесли только один удар, причём не в створ. Оппонент с колоссальным перевесом выиграл по владению мячом и чудом не забил больше.

После неудачного выступления «Вильярреал» принял участие в матче 34-го тура чемпионата Испании, где потерпел поражение боевым составом одному из аутсайдеров первенства — «Алавесу» (1:2). Кажется, подвиги «жёлтой субмарины» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов подошли к концу.

А вот «Ливерпуль» на предыдущей стадии еврокубкового соревнования обыграл «Бенфику» (6:4 по сумме двух встреч). В первом матче, на домашней арене, одержал над португальцами уверенную победу 3:1. На ответную встречу Юрген Клопп выпустил не основной состав, но и он не оплошал. Сыграл вничью (3:3) и оставил после себя крайне приятные впечатления.

Немецкий специалист вполне может позволить себе различные эксперименты, ведь под его началом выступает огромное количество талантливых игроков. Даже те, которые получают мало игровой практики, демонстрируют великолепный уровень футбола. Тренер не боится доверять своим подопечным, и это приносит потрясающие результаты.

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Например, в финале Кубка лиги Англии с «Челси» от звонка до звонка в воротах простоял не основной голкипер мерсисайдцев — Кивин Келлехер. Помимо того, что юный вратарь в столь важном матче не пропустил в основное время, так он ещё и стал автором победного мяча. Келлехер реализовал решающий 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.

За счёт грамотного управления ресурсами Юрген Клопп преуспевает во всех соревнованиях. Его подопечные активно борются с «Манчестер Сити» за золотые медали в чемпионате Англии и в скором будущем сразятся с «Челси» в финале Кубка Англии. На наш взгляд, у «Вильярреала» нет шансов даже на ничью в основное время.

За последние 15 матчей в АПЛ красные не потерпели ни одного поражения при двух ничьих с крепкими «Челси» и «Манчестер Сити» (в обоих случаях 2:2). Плюс они имеют самое результативное нападение в первенстве: за 34 встречи наколотили 86 голов. Оборона тоже в порядке, пропустили за этот период только 22 мяча.

Возьмём П2 за коэффициент 1.73. Судя по всему, волшебство Унаи Эмери начинает заканчиваться. На своём поле испанцы наверняка сыграют агрессивнее, будут охотнее идти на ворота, где-то рисковать. Особенно учитывая, что нужно отыгрывать два мяча. Для Юргена Клоппа не составит труда воспользоваться этим.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года

Поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, судя по всему, надломило «Вильярреал». Клуб потратил очень много сил на предыдущих стадиях и потому уступил основой даже скромному «Алавесу». А вот «Ливерпуль» продолжает своё победное шествие, радуя результативностью. Юрген Клопп стёр границу между основным и неосновным составом, потому все его подопечные находятся в потрясающем тонусе и демонстрируют высший уровень футбола. Думаем, гости снова одержат победу.



Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.73.

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