«Вильярреал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.
«Победа «Ливерпуля» с разницей в два мяча делает большим фаворитом именно команду Юргена Клоппа. Это заставляет «Вильярреал» раскрываться и играть первым номером, а команда Унаи Эмери это не очень любит.
Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Может быть, они не раскроются и в ответной встрече. Счёт для «Ливерпуля» комфортный. Англичане могут использовать свободное пространство, если оно возникнет. Если его не будет, то Ливерпуль и сам может его создать.
«Вильярреал» — команда отдохнувшая. В последнем матче чемпионата Унаи Эмери использовал абсолютно другой состав. Поэтому испанцы будут в хороших кондициях. Верю, что нас ожидает результативный матч с обеих сторон», — сказал Гутцайт.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?
Почему «Ливерпуль» не позволит «Вильярреалу» оживить интригу во втором матче?
Юрий Сёмин: только моё возвращение способно прервать гегемонию «Зенита».
Президент УЕФА: с Суперлигой покончено.
«Спартак», задумайся! «Шальке», «Ювентус» и другие топ-клубы, вылетавшие во второй дивизион.
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