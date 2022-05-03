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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Победа «Ливерпуля» с разницей в два мяча делает большим фаворитом именно команду Юргена Клоппа. Это заставляет «Вильярреал» раскрываться и играть первым номером, а команда Унаи Эмери это не очень любит.

Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».

Может быть, они не раскроются и в ответной встрече. Счёт для «Ливерпуля» комфортный. Англичане могут использовать свободное пространство, если оно возникнет. Если его не будет, то Ливерпуль и сам может его создать.

«Вильярреал» — команда отдохнувшая. В последнем матче чемпионата Унаи Эмери использовал абсолютно другой состав. Поэтому испанцы будут в хороших кондициях. Верю, что нас ожидает результативный матч с обеих сторон», — сказал Гутцайт.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?

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