Эксперты назвали фаворита финала Лиги Европы

Вчера определились финалисты второго по рангу еврокубкового турнира — Лиги Европы. Ими стали «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Финальный матч пройдёт 18 мая в Севилье. Букмекеры уже дали линию на решающий матч.

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По оценке аналитиков, фаворит финальной встречи — «Айнтрахт». Поставить на победу команды из Франкфурта в основное время матча можно за 2.13. Немецкий клуб на своём пути к финалу выбил из борьбы «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм».



Шансы «Рейнджерс» эксперты оценили коэффициентом 3.40. Шотландцы успешно прошли в этом розыгрыше Лиги Европы дортмундскую «Боруссию», «Црвену Звезду», «Брагу» и «РБ Лейпциг».



На ничью в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 3.50. Успех «Айнтрахта» с учётом возможных овертайма и серии пенальти оценили котировкой 1.60, на клуб из Глазго можно поставить за 2.33.

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