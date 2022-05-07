ЦСКА — «Сочи»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Сочи».

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.70.



«Сочи» замыкает тройку лидеров, а ЦСКА отстаёт от соперника всего на одну позицию и два очка. Снизу подпирает «Краснодар», и борьба идёт за медали чемпионата. Матч принципиальный, поэтому очки терять нельзя, а после этого обеим командам останется всего по две игры. Совершенно ясно, что игра имеет важное значение.



Очень важна роль Игоря Акинфеева. Его может не быть в данном матче. В прошлом туре вратарь армейцев получил травму в самом конце игры с «Ахматом». Это важнейший момент для ЦСКА. Хорошо, что возвращается после дисквалификации Марио Фернандес. Пока к игре готовится запасной голкипер Владислав Тороп.



В последних пяти турах «Сочи» выглядит очень хорошо — три победы и две ничьи. ЦСКА на таком же отрезке одержал всего одну победу при двух поражениях и двух ничейных исходах. ЦСКА отлично выглядит на своём поле. Ни одна другая команда дома меньше 10 голов не пропускала, а у армейцев всего восемь. Однако сочинцы отлично играют в гостях. В последних пяти очных матчах обе команды забивали. Можно на это обратить внимание. Всё же возможное отсутствие Акинфеева сыграет большую роль. Поэтому, мне кажется, что сочинцам по силам увезти очки из Москвы».

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