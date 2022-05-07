«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 36-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в прямом эфире.

Ставка: Сон Хын Мин забьёт за 3.90.

«Ливерпуль» после не самой простой игры с «Вильярреалом» должен продолжать преследование «Манчестер Сити» в чемпионате. Не так много туров до финиша, календарь достаточно тяжёлый у мерсисайдцев. «Тоттенхэм» тоже борется, ему нужно пробиться в четвёрку, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов. Лёгкой жизни у «Ливерпуля» здесь не будет, хотя букмекеры почти уверены в его победе.



Я попробую рискнуть и взять гол Сона. Кореец забил шесть мячей в последних пяти играх. Результат замечательный, он на ходу. И Конте, конечно, видел матч «Ливерпуля» в Вильярреале, понимает, как нужно строить игру, чтобы появился шанс. Только сидеть в обороне гости не будут, они постараются отвечать атакой на атаку. Думаю, на свободном пространстве у Сона есть очень хорошие шансы убежать и решить один из эпизодов. Защита «Ливерпуля» хороша, но в одном эпизоде может случиться неправильный размен, и Сон убежит от Конате. Не исключаю, что и дальним ударом кореец может забить.



Уверен в ставке на 7 из 10. Мне кажется, тяжело будет «Ливерпулю» сохранять максимальную концентрацию после матча в Вильярреале и не самых близких перелётов».

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