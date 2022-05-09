«Фиорентина» — «Рома»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии

9 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск.
Почему «Рома» не справится с «Фиорентиной» в чемпионате Италии?
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу флорентийцев предлагается с коэффициентом 2.40. Успех римлян оценён экспертами в 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.72.
Аналитики не уверены, что матч Серии А «Фиорентина» — «Рома» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей идёт с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на назначение пенальти — за 2.50.
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