«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч АПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» в 33-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.98.
«Ситуация в АПЛ любопытная. С одной стороны, «Ман Сити» сумел накопить достаточно серьёзный отрыв. 3 очка на финише чемпионата — это много. Не знаю, насколько «Ливерпуль» верит, что можно ещё устроить борьбу за чемпионское звание.
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Для того чтобы об этом говорить, нужно находиться внутри команды. Но мне кажется, что «Ливерпуль» не должен расслабиться. До финала Лиги чемпионов ещё далеко. Начинать готовиться к нему уже сейчас, какие-то ротации делать, предоставлять отдых игрокам, по-моему, время не пришло.
«Ливерпуль» сыграет на победу и постарается дождаться какого-то сбоя у «Сити», тем более что там команда не безгрешная, ещё и сильный удар получившая в Лиге чемпионов. Думаю, «Ливерпуль» этот матч выиграет.
Мне нравится ставка — победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча с большим коэффициентом 1.98. «Астон Вилла» — команда бравая, бодрая, она вполне может забить гол. Но, повторюсь, «Ливерпуль» должен побеждать», — сказал Андронов.
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