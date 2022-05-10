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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.90.

«Ливерпуль» больше не может позволить себе осечки, как это случилось с «Тоттенхэмом». Иначе гонка будет официально признана оконченной. В оставшихся матчах Клопп может набрать максимум.

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С «Виллой» все хорошо. Команда забивает регулярно: 5 мячей в последних двух матчах. При этом на «Вилла Парк» также и соперники крайне редко обходятся без голов.

Здесь вполне может быть «обе забьют». В 4 из последних пяти матчей у «Ливерпуля» как раз такой результат и проходит.

Класс игроков «Ливерпуля», конечно же, выше, чем у футболистов Стивена Джеррарда. Пропустить – пропустят, но и забить – забьют», — сказал Казанский.

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