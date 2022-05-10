«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.84.
«Чемпионская гонка по сути закончена. Шансы на то, что «Ливерпуль» в неё вернется, минимальны. По большому счету, мерсисайдцам осталось побороться за два оставшихся трофея, взять их и с чувством собственного достоинства уйти на каникулы.
Финал Кубка Англии с «Челси» уже в субботу, и наверняка его будут держать в уме команда Клоппа. За крупную победу в Бирмингеме биться резона не будет, так что главным будет просто взять три очка. И даже если не получится, большой трагедией это не станет.
«Вилла» при Джеррарде стала куда более организованной и прагматичной чем раньше. Наверняка и в этом матче она попробует сыграть максимально закрыто с редкими контрвыпадами. Отсутствие Рэмзи – конечно, плохие новости для хозяев, но, думаю, и без него свои пару моментов они у чужих ворот сообразят», — сказал Петросьян.
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