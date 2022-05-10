«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: ставка Тимура Журавеля на игру 33-го тура АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.08.



«Ливерпуль» не сумел победить в прошлом матче и осложнил себе шансы на чемпионство. Впереди новая игра, уже на выезде против «Астон Виллы».



Все перед этим матчем говорят о факторе Стивена Джеррарда. Он в составе «Ливерпуля» так и не стал чемпионом, но болельщики пытались ему отправить медаль команды. В любом случае будут говорить о том, поможет ли Джеррард «Ливерпулю» или же поставит точку в притязаниях красных на титул. Не думаю, что в Англии возможна такая помощь. Джеррард тренирует «Астон Виллу», поэтому он думает о своей команде.



В первую очередь мы должны иметь в виду то, что «Астон Вилла» играет очень смело и открыто. Футболисты атакующей линии сейчас в неплохой форме. Данни Ингз, который не сумел проявить себя в «Ливерпуле», сейчас часто забивает за «Астон Виллу».



Мне кажется, что у себя дома «Астон Вилла» не будет отказываться от такого расхрыстаного футбола. «Ливерпуль» в свою очередь после осечки с «Тоттенхэмом» должен выйти на победную тропу. В этой открытой игре, где каждый будет стремиться забить, мне кажется, что выиграть как раз «Ливерпуль». У гостей сильнее исполнители, более слаженная игра.



В общем, когда в таких матчах одна из команд предлагает атакующий футбол, то она, как правило, проигрывает матч. Думаю, что «Астон Вилла» его предложит. Моя ставка на этот матч — победа «Ливерпуля» через верх. Будут голы и наверняка и «красные» пропустят. В отличие от «Тоттенхэма», этот соперник удобный для «Ливерпуля».



Скорее всего, это будет красива и раскованная игра, тем более что турнирная ситуация уже не довлеет над «Астон Виллой». Ставьте на победу «Ливерпуля» в Бирмингеме и следите за чемпионской гонкой. Она точно не должна оборваться для Клоппа в матче с командой Джеррарда. В этом есть какая-то неестественность», — сказал Журавель.



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