Экспресс на плей-офф НХЛ 16 мая: Малкин и Кросби вылетят, Макдэвид узнает соперника

16 мая в Кубке Стэнли-2022 состоятся два матча. Эксперты Betassist предложили экспресс на седьмые игры в сериях «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» и «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз».

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: победа «Рейнджерс» с коэффициентом 2.23.

«Сидни Кросби пропустил шестую игру из-за травмы. Даже если великий канадец выйдет на лёд в седьмом матче (тренер Салливан говорит, что шансы есть), ему придётся играть через боль. Малкин и Гюнцель хороши, но жуткие проблемы в обороне наверняка перевесят.

Луи Доминге показывает, почему до травм конкурентов был лишь третьим голкипером «Питтсбурга». Несколько ошибок в последних встречах, включая совсем уж кошмарную «бабочку» в шестой игре. Игорь Шестёркин явно надёжнее, уверенности у защитников «Рейнджерс» будет больше. А это очень важно в решающем матче. Плюс фактор своего льда».

«Калгари» — «Даллас»: победа «Калгари» за 1.91.

«Даллас» с горем пополам пробился в плей-офф, где уже добрался до седьмой игры. Серия получается низовой, особенно в Калгари: за три матча в Канаде было заброшено всего семь шайб! Якоб Маркстрём своё дело знает, Джейк Эттингер тоже в порядке. Стоит рассмотреть «тотал меньше», хотя коэффициент невелик.

Радулов и Гурьянов по-прежнему сидят в запасе, из трёх россиян гостей место в составе сохранил только Никита Наместников. «Старз» на протяжении всего сезона не впечатляли на выезде — 40 очков за 41 матч регулярки. Все козыри на стороне «Флэймз»: состав интереснее, атака мощнее, поддержка трибун тоже есть. «Даллас» в 2020 году стал главным открытием Кубка Стэнли, но с тех пор команда явно сбавила. Похоже, «Калгари» пройдёт дальше. А там уже ждёт «Эдмонтон» во главе с Коннором Макдэвидом!»

Общий коэффициент экспресса — 4.26.

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