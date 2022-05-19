ЦСКА — «Ростов»: дата матча чемпионата России, где покажут онлайн

ЦСКА и «Ростов» сыграют 21 мая в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Встреча ЦСКА — «Ростов» не будет показана в прямом эфире на российском телевидении. В режиме переклички матчи 30-го тура РПЛ будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ».
Игра с «Ростовом» станет последней для защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который накануне объявил о решении приостановить карьеру по окончании сезона.
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом. Ставки на красно-синих принимаются с коэффициентом 1.70. Шансы «Ростова» оценены в 4.80, на ничью дают 4.50.
Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.78, тотал меньше 2.5 гола — за 2.20, а «обе команды забьют» — за 1.74. Гол в первые 15 минут оценён в 3.20.
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