Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2022 по хоккею после группового этапа

На чемпионате мира по хоккею — 2022 в Финляндии завершился групповой этап. Борьбу продолжат восемь команд из 12.

Все четвертьфинальные пары ЧМ-2022.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира перед стартом плей-офф. Фаворитом считается сборная Финляндии. Шансы хозяев ЧМ-2022 оценены коэффициентом 3.00. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 3 тыс. рублей. Если трофей выиграет любая другая команда, зайдёт коэффициент 1.38.

Следом идёт сборная Швеции, ставки на «Тре Крунур» принимаются за 4.50. Тройку фаворитов замыкает команда Канады. На успех действующего чемпиона мира дают 5.50.

Ниже оцениваются шансы сборных Чехии и Швейцарии (по 7.00). За 11.0 предлагается поставить за команду США.

Аутсайдерами ЧМ-2022 считаются сборные Германии и Словакии. Победа каждой из этих команд доступна за 30.0.

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