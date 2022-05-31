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Шотландия — Украина, 1 июня: когда начало матча квалификации ЧМ-2022

Шотландия — Украина, 1 июня: когда начало матча квалификации ЧМ-2022
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1 июня в Глазго (Шотландия) пройдёт полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022 по футболу Шотландия — Украина. Начало запланировано на 21:45 мск.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.

Шансы шотландцев оцениваются коэффициентом 2.43. Успех украинцев идёт за 3.59. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.31.

Аналитики ждут, что матч Шотландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.64, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.63.

Гол Че Адамса идёт за 3.40, гол Андрея Ярмоленко — за 3.20, гол Руслана Малиновского — за 5.50.

На победу Шотландии с разницей в один мяч дают 3.70, а на победу Украины в один мяч — 4.60.

Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.

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