Шотландия — Украина: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Шотландия — Украина.



Ставка: победа Шотландии за 1.68.



«На мой взгляд, фаворит здесь очевиден. Дело в том, что шотландцы сейчас в отличной форме. «Глазго» здорово сыграл в Лиге Европы. Другие футболисты с хорошей игровой практикой, они бегут. Тем более они играют дома, где гарантирована бешеная поддержка болельщиков. Шотландские клубы всегда очень хорошо играют на своём поле.

Андрей Шевченко: матч с Шотландией — это надежда для всей Украины.

При этом подавляющее большинство футболистов сборной Украины – это футболисты киевского «Динамо» и «Шахтёра». Они давно не играли в официальных матчах, поэтому не могут находиться в хорошем тонусе. Это станет большой проблемой.

Да, есть лидеры команды Зинченко и Малиновский, у которых много практики. Есть Ярмоленко, который в сборной выглядел неплохо, но очень мало играл в «Вест Хэме». Есть Яремчук, также не имеющий постоянной практики.



Мне кажется, шотландцы окажут давление с первых минут и сомнут сборную Украины. Чтобы потом уже сыграть основной матч с Уэльсом. Британское дерби будет очень интересным.



А здесь я не вижу никаких шансов для сборной Украины в игре с Шотландией», — сказал Мор.



Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.



Тренер сборной Украины назвал матч с Шотландией главным в карьере.



Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.



Главный тренер сборной Украины: товарищеский матч с Россией невозможен.



Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.