Беларусь — Азербайджан: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций УЕФА

6 июня состоится матч Лиги Наций Беларусь — Азербайджан. Начало игры – в 21:45 мск. Встреча состоится на нейтральном поле в Сербии из-за санкций УЕФА в отношении властей Беларуси.

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Эксперты считают шансы соперников практически равными. Поставить на победу сборной Азербайджана предлагается с коэффициентом 2.74. Успех сборной Беларуси оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.05.



Аналитики ждут от команд низкой результативности: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Беларуси, как и на гол Азербайджана, дают одинаковый коэффициент 1.45.

Ставка «обе забьют» доступна за 2.17. Гол в каждом тайме идёт за 1.95.

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