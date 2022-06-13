Австралия — Перу: прогноз Егора Титова на стыковую игру ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австралия – Перу за право сыграть на ЧМ-2022.
Ставка: Перу не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.
«Определяются последние участники чемпионата мира. На нейтральном поле в Катаре Австралия, которая только что победила ОАЭ — 2:1, сыграет со сборной Перу. Совсем чуть-чуть не хватило сборной Перу, чтобы напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.
Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.
В важнейшей встрече проиграли Уругваю — 0:1. Правда, впереди оказалась сборная Эквадора, к которой сейчас есть вопросы. На Кубке Америки за третье место уступили Колумбии — 2:3, а перед этим навязали борьбу бразильцам — 0:1. Серьёзная команда, с которой работает опытный аргентинский специалист. Только что победили в контрольной игре Новую Зеландию — 1:0.
Австралия сейчас не располагает звёздами в составе, рабочая команда, играющая в британской манере. По части техники они не могут бороться с перуанцами, но бороться будут. Перу важно не уступить в единоборствах, иначе австралийцы подомнут их под себя.
Команды играли на чемпионате мира в России, и тогда Перу победило — 2:0. Думаю, и сейчас южноамериканцы – фавориты, но выберу аккуратную ставку — Перу не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Боевой дух Австралии нельзя недооценивать, какой-то гол могут заковырять», — сказал Титов.
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо».
Агент Ваноли назвал причины ухода итальянца из «Спартака».
Мостовой: у Миранчука в России есть запасной аэродром.
- 13 июня 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:22
-
04:36
-
03:51
-
03:00
-
01:20
- 12 июня 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
15:35
-
15:02
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:02
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:38
-
05:02