Австралия — Перу: прогноз Егора Титова на стыковую игру ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Австралия – Перу за право сыграть на ЧМ-2022.



Ставка: Перу не проиграет и ТБ 1.5 за 1.76.



«Определяются последние участники чемпионата мира. На нейтральном поле в Катаре Австралия, которая только что победила ОАЭ — 2:1, сыграет со сборной Перу. Совсем чуть-чуть не хватило сборной Перу, чтобы напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.

Экспресс с коэффициентом 19.33 на Лигу наций.

В важнейшей встрече проиграли Уругваю — 0:1. Правда, впереди оказалась сборная Эквадора, к которой сейчас есть вопросы. На Кубке Америки за третье место уступили Колумбии — 2:3, а перед этим навязали борьбу бразильцам — 0:1. Серьёзная команда, с которой работает опытный аргентинский специалист. Только что победили в контрольной игре Новую Зеландию — 1:0.



Австралия сейчас не располагает звёздами в составе, рабочая команда, играющая в британской манере. По части техники они не могут бороться с перуанцами, но бороться будут. Перу важно не уступить в единоборствах, иначе австралийцы подомнут их под себя.



Команды играли на чемпионате мира в России, и тогда Перу победило — 2:0. Думаю, и сейчас южноамериканцы – фавориты, но выберу аккуратную ставку — Перу не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Боевой дух Австралии нельзя недооценивать, какой-то гол могут заковырять», — сказал Титов.

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику киевского «Динамо».

Агент Ваноли назвал причины ухода итальянца из «Спартака».

Мостовой: у Миранчука в России есть запасной аэродром.

Марадишвили: Чалову следовало перейти в «Кристал Пэлас».