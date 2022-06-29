Эксперты «Фонбет» назвали фаворита мужского Уимблдона после 1-го круга

На Уимблдоне позади 1-й круг. Мужская часть соревнований уже лишилась части фаворитов: свои матчи проиграли Хуберт Хуркач и Феликс Оже-Альяссим, а Марин Чилич и Маттео Берреттини вынуждены были сняться с соревнований из-за положительного теста на коронавирус. Букмекеры «Фонбет» обновили линию на победителя турнира.



По оценке аналитиков, главный фаворит — Новак Джокович, поставить на его победу можно за 1.65. В первом круге серб победил в четырёх сетах корейца Квон Сун У. Во втором круге противостоять Джоковичу будет австралиец Танаси Коккинакис.



Шансы Рафаэля Надаля оценили коэффициентом 6.50. Испанец не без проблем победил на старте аргентинца Франсиско Серундоло. В следующем раунде соперником Надаля будет литовец Ричардас Беранкис.



Поставить на Карлоса Алькараса можно с коэффициентом 13.00. Молодой испанец с огромным трудом победил в 1/64 финала Ян-Леннарда Штруффа из Германии. Теперь амбиции Алькараса проверит на прочность Таллон Грикспор из Нидерландов.



Сделать ставку на Стефаноса Циципаса можно за 17.00. Шансы Ника Кирьоса эксперты оценили коэффициентом 20.00, а вероятность победы Энди Маррея оценили коэффициентом 40.00. Шансы остальных игроков оценили коэффициентами 50.00 и выше.