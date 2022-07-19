«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: букмекеры оценили шансы команд

19 июля пройдёт товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 13:10 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.75 на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас».

Игра состоится в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Команды продолжают подготовку к старту нового сезона.

Эксперты отдают явное преимущество подопечным Эрика тен Хага: заключить пари на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.78. Успех «Кристал Пэлас» доступен за 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.



Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39.

Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении игроков «Кристал Пэлас» идёт с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54.

Тен Хаг: думаю, «МЮ» придётся начать сезон без Роналду.

Роналду одним словом прокомментировал слух о переходе в «Спортинг».

Названа сумма трансфера Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал».

Широков: Дзюбе придётся окунуться в другую денежную реальность.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Барселона» с коэффициентом 2.85.