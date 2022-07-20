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«Орландо Сити» — «Арсенал»: прогноз Дарьи Мироновой на матч предсезонного турнира

«Орландо Сити» — «Арсенал»: прогноз Дарьи Мироновой на матч предсезонного турнира
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч предсезонного кубка «Орландо Сити» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.42.

«Сразу на берегу предупреждаю, что жду много голов. «Арсенал» приехал на «Кубок Флориды» явно не в обороне сидеть. Вспомните, у кого Артета учился?!

Гвардиоловский стиль пропагандирует aтaкующий футбoл. «Орландо Сити» в домашней обстановке будет суперзамотивирован показаться в лучшем свете перед своими и международными болельщиками. Поэтому с лёгкостью в сердце и на поле верю в ТБ 2.5», — сказала Миронова.

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