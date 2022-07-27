«Реал» Мадрид — «Америка»: как сыграли, какой счёт, результат матча, сколько забил Бензема

Встреча товарищеского турнира в США между мадридским «Реалом» и мексиканской «Америкой» прошла на стадионе «AT&T Парк» в Сан-Франциско и завершилась ничьей с результативным счётом 2:2.
Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».
Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте нападающим номинальных гостей Энри Мартином, ассистировал ему Мишель Лаюн. Вышедший в стартовом составе лидер мадридцев Карим Бензема сравнял счёт на 22-й минуте. Результативную передачу себе в актив записал Марко Асенсио.
Во втором тайме оппоненты снова обменялись голами. На 55-й минуте вышедший после перерыва Эден Азар реализовал пенальти, а на 82-й минуте восстановил равновесие игрок мексиканцев Альваро Фидальго.
Карим Бензема провёл на поле первый тайм, а украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин отыграл от звонка до звонка.
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