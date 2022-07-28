Эксперты оценили шансы Черчесова с «Ференцварошем» выйти в плей-офф отбора Лиги чемпионов

27 июля венгерский «Ференцварош» обыграл в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» из Братиславы с разгромным счётом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей (5:3) венгры под руководством экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова вышли в третий раунд отбора самого престижного европейского соревнования.

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3 августа состоится первая игра с азербайджанским «Карабахом», которая пройдёт в Баку. Ответное противостояние в Венгрии запланировано на 9 августа. Букмекеры оценили шансы российского тренера выйти в следующий этап квалификации Лиги чемпионов вместе с «Ференцварошем». Заключить пари на это событие предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности.



Если по сумме двухматчевого противостояния сильнее окажется «Карабах» из Азербайджана, сыграет коэффициент 2.20. Это приблизительно 45% вероятности.

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