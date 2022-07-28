Эксперты оценили шансы Черчесова с «Ференцварошем» выйти в плей-офф отбора Лиги чемпионов

27 июля венгерский «Ференцварош» обыграл в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» из Братиславы с разгромным счётом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей (5:3) венгры под руководством экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова вышли в третий раунд отбора самого престижного европейского соревнования.
Опубликована фотография расписки Федуна Газизову.
3 августа состоится первая игра с азербайджанским «Карабахом», которая пройдёт в Баку. Ответное противостояние в Венгрии запланировано на 9 августа. Букмекеры оценили шансы российского тренера выйти в следующий этап квалификации Лиги чемпионов вместе с «Ференцварошем». Заключить пари на это событие предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, что приблизительно равно 60% вероятности.
Если по сумме двухматчевого противостояния сильнее окажется «Карабах» из Азербайджана, сыграет коэффициент 2.20. Это приблизительно 45% вероятности.
«Мог бы играть в «Реале». Кто и зачем восхваляет Кокорина.
Марадишвили: никогда не буду играть в «Спартаке».
Роналду пытается расторгнуть контракт с «МЮ» из-за Лиги чемпионов.
Уткин: если бы не возраст, Лунёв мог бы пойти по стопам Ивана Федотова.
- 28 июля 2022
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 27 июля 2022
-
20:27
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 26 июля 2022
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00