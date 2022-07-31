«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Романа Гутцайта на матч третьего тура РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург».
Почему «Спартак» обыграет «Оренбург» и догонит «Зенит».
Ставка: «Спартак» забьёт как минимум два гола за 1.63.
«Оренбург» — симпатичная команда, которая только недавно вернулась в РПЛ. В первых двух турах оренбуржцы оставили приятное впечатление, забив пять голов. Правда, пропустили четыре, но все они случились в первом туре против «Крыльев Советов».
«Спартак» уже другой и играет в иной футбол с Абаскалем. «Спартак» много моментов создаёт, но и много допускает у своих ворот. Матч состоится в Москве, поэтому нужно обратить внимание на атакующие способности «Спартака».
Оборона у «Оренбурга» не самое сильное место. Это было видно и в игре с «Крыльями Советов», которые, как и «Спартак», стараются действовать в атаку. Поэтому минимум пару мячей «Спартаку» забить по силам».
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Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 9.00.
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