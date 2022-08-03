«Динамо» Киев — «Штурм»: квалификация Лиги чемпионов, ставки и прогнозы, прямой эфир

3 августа пройдёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) — «Штурм». Начало встречи намечено на 21:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.98 на матч «Динамо Киев» — «Штурм».
Игра состоится на нейтральном поле по решению УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «ЛКС» в польском городе Лодзь.
Эксперты считают фаворитом украинский клуб: поставить на победу киевского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.21. Успех «Штурма» оценивается аналитиками в 3.64. Поставить на ничью можно за 3.40.
Аналитики не ждут от соперников большого количества голов: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.79, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.19.
На гол «Динамо» дают коэффициент 1.21, а гол «Штурма» доступен за 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагается за 1.84.
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