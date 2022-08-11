Марин Чилич — Карен Хачанов: результат матча, кто победил, какой счёт

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале.

Кирьос запустил мяч на трибуны во время матча с Медведевым.

Во втором раунде российский теннисист Хачанов разгромно уступил победителю US Open – 2014 хорвату Марину Чиличу (13) в двух сетах. Игра продолжалась 1 час и 26 минут, итоговый счёт — 3:6, 2:6.

Карен дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и имел два брейк-пойнта, но не смог их реализовать. Чилич выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.



В третьем круге турнира в Монреале 33-летнего Чилича ждёт американец Томми Пол, который накануне оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса.

Это была пятая очная встреча Хачанова и Чилича. Хорват захватил лидерство — три победы против двух.

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