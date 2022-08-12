Австрия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Австрия — Швеция.



Ставка: победа Швеции с форой (-4) за 1.58.



«Никогда не забуду шорт-трековый финал на одной из зимних Олимпиад. Когда лидирующая четвёрка, выгрызавшая друг у друга по сантиметру, внезапно в полном составе кувыркнулась на последнем повороте. И все внезапно оказались либо на четырёх костях, либо на пятой точке.

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А пятый участник финала, уже бросивший бороться и спокойно доезжавший до своего, как ему казалось, пятого места, с обалдевшим видом проехал мимо этой «могучей кучки» — прямо к своему олимпийскому золоту.



Тогда я понял, что шорт-трек – это не столько спорт, сколько цирк (как, впрочем, и любые другие виды спорта, когда попадают в мохнатые лапы спортивного менеджмента). А сейчас в цирке под названием «Молодёжный чемпионат мира по хоккею» ковёрный – это сборная Австрии, которую позвали вместо России на приставной стульчик. И которая уже проиграла отнюдь не сильным немцам. А теперь непременно проиграет шведам, потому что соперники в предстоящем матче находятся в разных хоккейных галактиках.



Не думаю, что шведы дадут австрийцам хотя бы мяукнуть. Ну, то есть первыми забить и потом целый период удерживать преимущество. Предположу, что сборная Австрии будет задавлена с той же стремительностью, с которой старый кот давит крысу. То есть всё будет закончено уже в первом периоде, который скандинавы выиграют в две-три шайбы, а дальше уже будет неинтересно. Интересным может быть только итоговое шведское преимущество, поскольку его угадывание сулит приличные барыши.



Итак, победа сборной Швеции в основное время с преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

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