«Фиорентина» — «Твенте»: результат матча Лиги конференций, кто победил, как сыграл Кокорин

«Фиорентина» обыграла «Твенте» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Игра состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», итоговый счёт — 2:1.
«Ференцварош» одержал третью разгромную победу в еврокубках при Черчесове.
В дебюте матча после паса защитника Кристиано Бираги счёт открыл аргентинский нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. На 31-й минуте бразильский форвард Артур Кабрал удвоил преимущество хозяев поля, голевым пасом отметился Рикардо Соттиль.
Единственный гол «Твенте» в середине второго тайма забил чешский нападающий Вацлав Черны. Уйти от поражения голландскому клубу не удалось.
Российский форвард итальянского клуба Александр Кокорин не попал в заявку на игру по решению тренерского штаба.
Ответная игра «Фиорентины» и «Твенте» состоится 25 августа в Нидерландах.
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