«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз на первый матч Артёма Дзюбы в Турции

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Адана Демирспор», который состоится 22 августа в Стамбуле.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.35.
В минувшем сезоне «Адана Демирспор» ни на что толком не претендовал и тихо финишировал в серединке, на девятом месте. Зато умудрился победить «Фенербахче» в Стамбуле, причём совершенно по делу – отдал мяч и караулил ошибки. Нанёс девять ударов в створ, которые конвертировались в два гола. Этого хватило для победы.
Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.
Справедливости ради теперь «Фенербахче» – это несколько другая команда, в которую пригласили знаменитого португальского тренера Жорже Жезуша. Пока получается не очень. В 1-м туре «Фенербахче» на своём поле неожиданно потерял очки с новичком Суперлиги «Умраниеспором», причём ничейный результат 3:3 был добыт лишь на 92-й минуте.
Шесть мячей зрители увидели и в гостевой встрече с «Касымпашой», однако тут распределение мячей порадовало фанатов стамбульцев куда сильнее: все шесть влетели в ворота соперника. Очевидно, что ставка на два и более голов хозяев должна зайти – поставить на это можно за 1.50. Для экспресса самое то.
«Адана Демирспор» тоже сильно изменился. Среди новичков выделяются бывшие игроки «Зенита» Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Харизматичные игроки быстро нашли общий язык с Марио Балотелли, но ждать появления Дзюбы с первых минут однозначно не стоит.
Леонид Федун покинул должность президента «Спартака».
В этом просто нет никакого смысла. Контракт с «Адана Демирспор» форвард подписал 18 августа, а первую тренировку вообще провёл только 20 августа – за двое суток до игры. Вряд ли Винченцо Монтелла кинет новичка в бой в первом же матче со столь сильным соперником.
К тому же на позиции центрального нападающего в «Адане» полный порядок, конкурентов хватает. Хотя любопытно, все пять голов в первых двух турах Суперлиги оформили игроки средней линии. Скорее всего, в зависимости от результата Дзюба появится на поле после перерыва. Дать качественные 15-20 минут он способен даже с листа.
Скучать вряд ли придётся. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.62, а на тотал больше 3.5 – за 2.35. При этом у гостей есть определённые шансы. Поздно вечером в четверг «Фенербахче» играл матч Лиги конференций в Вене, у «Аданы» должно иметься преимущество в свежести. Ставка на то, что гости не проиграют, оценивается в 2.35. Пожалуй, можно рискнуть.
Василий Уткин сделал прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Болельщики «Адана Демирспор» назвали Дзюбу Королём и Терминатором.
Гинер: уход Федуна из «Спартака» не вызвал у меня никаких эмоций.
Дзюба получил поздравление с днём рождения от «Адана Демирспор».
Кононов: Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне.
- 22 августа 2022
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:32
-
15:00
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
10:56
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:28
-
06:00
-
05:18
-
04:27
-
03:38
-
02:49
- 21 августа 2022
-
21:30
-
20:00
-
19:50
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:49
-
16:30
-
15:45
-
15:00