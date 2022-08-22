«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз на первый матч Артёма Дзюбы в Турции

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Адана Демирспор», который состоится 22 августа в Стамбуле.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.35.

В минувшем сезоне «Адана Демирспор» ни на что толком не претендовал и тихо финишировал в серединке, на девятом месте. Зато умудрился победить «Фенербахче» в Стамбуле, причём совершенно по делу – отдал мяч и караулил ошибки. Нанёс девять ударов в створ, которые конвертировались в два гола. Этого хватило для победы.

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Справедливости ради теперь «Фенербахче» – это несколько другая команда, в которую пригласили знаменитого португальского тренера Жорже Жезуша. Пока получается не очень. В 1-м туре «Фенербахче» на своём поле неожиданно потерял очки с новичком Суперлиги «Умраниеспором», причём ничейный результат 3:3 был добыт лишь на 92-й минуте.

Шесть мячей зрители увидели и в гостевой встрече с «Касымпашой», однако тут распределение мячей порадовало фанатов стамбульцев куда сильнее: все шесть влетели в ворота соперника. Очевидно, что ставка на два и более голов хозяев должна зайти – поставить на это можно за 1.50. Для экспресса самое то.



«Адана Демирспор» тоже сильно изменился. Среди новичков выделяются бывшие игроки «Зенита» Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Харизматичные игроки быстро нашли общий язык с Марио Балотелли, но ждать появления Дзюбы с первых минут однозначно не стоит.

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В этом просто нет никакого смысла. Контракт с «Адана Демирспор» форвард подписал 18 августа, а первую тренировку вообще провёл только 20 августа – за двое суток до игры. Вряд ли Винченцо Монтелла кинет новичка в бой в первом же матче со столь сильным соперником.

К тому же на позиции центрального нападающего в «Адане» полный порядок, конкурентов хватает. Хотя любопытно, все пять голов в первых двух турах Суперлиги оформили игроки средней линии. Скорее всего, в зависимости от результата Дзюба появится на поле после перерыва. Дать качественные 15-20 минут он способен даже с листа.



Скучать вряд ли придётся. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.62, а на тотал больше 3.5 – за 2.35. При этом у гостей есть определённые шансы. Поздно вечером в четверг «Фенербахче» играл матч Лиги конференций в Вене, у «Аданы» должно иметься преимущество в свежести. Ставка на то, что гости не проиграют, оценивается в 2.35. Пожалуй, можно рискнуть.

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