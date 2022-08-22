«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: время начала матча, где смотреть, какой канал покажет

22 августа в Стамбуле пройдёт матч 3-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
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Игра состоится на стадионе «Улкер». Российский нападающий Артём Дзюба попал в заявку «Адана Демирспор». В прямом эфире игру покажет телеканал «Футбол».
Эксперты не сомневаются в победе клуба из Стамбула: поставить на «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.59. Успех «Адана Демирспор» идёт за 4.92. Ставки на ничью принимаются за 4.84.
Аналитики уверены в большом количестве забитых мячей: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.58.
Если забьёт «Фенербахче», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Адана Демирспор» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.
Гол в исполнении Артёма Дзюбы идёт с коэффициентом 3.00.
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