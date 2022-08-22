Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: время начала матча, где смотреть, какой канал покажет

«Фенербахче» — «Адана Демирспор»: время начала матча, где смотреть, какой канал покажет
Комментарии

22 августа в Стамбуле пройдёт матч 3-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.

Игра состоится на стадионе «Улкер». Российский нападающий Артём Дзюба попал в заявку «Адана Демирспор». В прямом эфире игру покажет телеканал «Футбол».

Эксперты не сомневаются в победе клуба из Стамбула: поставить на «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.59. Успех «Адана Демирспор» идёт за 4.92. Ставки на ничью принимаются за 4.84.

Аналитики уверены в большом количестве забитых мячей: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.58.

Если забьёт «Фенербахче», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Адана Демирспор» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Гол в исполнении Артёма Дзюбы идёт с коэффициентом 3.00.

Чего ждать от первого матча Дзюбы в Турции.

Гинер: уход Федуна из «Спартака» не вызвал у меня никаких эмоций.

Василий Уткин: «Динамо» ведёт себя безнравственно по отношению к Умярову.

Президент РПЛ предложил поставить Федуну памятник.

Главный тренер «Краснодара»: никогда не говорили, что Шапи нам не подходит.

Федун: я остаюсь преданным болельщиком «Спартака».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022