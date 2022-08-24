ПСВ — «Рейнджерс»: букмекеры назвали фаворита решающего матча квалификации Лиги чемпионов

24 августа в Нидерландах пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоится в Эйндховене на стадионе «Филипс-Арена». В первом матче соперники не смогли определить победителя — 2:2.
Явными фаворитами считаются футболисты «ПСВ Эйндховен». Поставить на победу голландцев по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 1.81. Успех шотландцев идёт за 4.38. На ничью после 90 минут дают коэффициент 4.24.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол «Рейнджерс» идёт с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.
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