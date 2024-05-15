«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

«Зенит» и ЦСКА снова встретятся, на этот раз, чтобы точно определить финалиста Кубка России. Тяжело прогнозировать матчи обеих команд, кажется, что в них может произойти всё что угодно. В любое другое время победа тут питерцев была бы очевидна. Но сейчас всё не так.

«Зенит» находится в плохом состоянии, эмоциональном так точно. На протяжении уже пяти игр кряду не может выиграть коллектив. Причем трижды за этот период питерцы проигрывали — 0:2 от «Рубина», 0:1 от «Динамо» и 0:1 от ЦСКА. Всё это были матчи в РПЛ, где подопечные Семака уже умудрились пропустить на первое место «Динамо». Его мог бы занимать и «Краснодар», но он сам зачастил с неудачами в последнее время.

Нельзя сказать, что в обоих матчах с ЦСКА в Кубке (1:1) и в РПЛ (0:1) сине-бело-голубые смотрелись совсем беспомощно и не заслуживали победить. В матче на прошлых выходных «Зенит» так и вовсе был близок к выигрышу, много атаковал и владел инициативой. Но вот тут и проявляются ментальные проблемы, банальное невезение где-то. Просто не сумели забить и проиграли по итогу, продлив серию неудач.

А вот серия без побед у ЦСКА как раз и прервалась на матче с «Зенитом». До этого команда Федотова тоже имела череду неудач, состоящую из пяти встреч. За этот период были у армейцев и откровенно слабые противостояния, в которых они должны были бы выигрывать в другое время, — 2:2 с «Рубином», 1:3 с «Балтикой» и 1:2 с «Ахматом».

В Премьер-Лиге ситуация у ЦСКА теперь совсем плачевная. Команда идёт за пределами топ-5 и рискует там и финишировать. Впрочем, этот розыгрыш РПЛ уже показал нам, что может произойти всё что угодно. Армейцы всё равно остаются достаточно крепким и сильным коллективом, который так просто концовку сезона не должен проваливать.

Как по мне, в очередной раз ставить на победу «Зенита» не стоит. Нет, конечно, питерцы всё равно остаются тут фаворитами. Но пять неудач кряду всё-таки заставляют задуматься. Мало ли что произойдёт. Уже сильно сказывается волнение, появляются слухи о проблемах внутри коллектива. Тут я в любом случае жду борьбы. В финал Кубка стремятся оба коллектива, которые сейчас выложатся на полную и много забьют, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».