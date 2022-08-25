ПСВ — «Рейнджерс»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто победил, кто забил

«ПСВ Эйндховен» проиграл «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

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Итоговый счёт — 1:0 в пользу клуба из Шотландии. Игру обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

Единственный мяч состоялся на исходе часа игры после ошибки вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Отличился форвард «Рейнджерс» Антонио Чолак, результативный пас выполнил американский полузащитник Малик Тилльман. После первого тайма из-за повреждения был заменён нападающий голландского клуба Люк де Йонг.

В первом матче соперники не смогли выявить победителя. По сумме двух встреч «Рейнджерс» пробился в групповой этап Лиги чемпионов. ПСВ выступит в Лиге Европы.

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