«Твенте» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги конференций

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.89.

Встречаются заметные по европейским меркам клубы, которые давно не показывали себя в еврокубках. «Фиорентина» вернулась на этот уровень спустя пять лет и несколько сезонов натуральных мучений. «Твенте» же отсутствовал ещё дольше.

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При этом равными соперников назвать тоже нельзя, несмотря на счёт первого матча. Там «фиалки» победили со счётом 2:1 — может показаться, что игра была равной. Однако это совсем не так. Итальянцы смотрелись гораздо мощнее, однако из-за проблем с реализацией отправятся в Нидерланды с минимальным преимуществом.

«Фиорентина» в последние сезоны демонстрирует очень неплохие результаты. Александр Кокорин прирос к скамейке и не попал в заявку на матчи с «Твенте», но команда этого не замечает. «Фиалки» финишировали в прошлом сезоне на седьмом месте в Серии А, а в этом сезоне идут без поражений в трёх матчах во всех турнирах.

Проблема прежде всего заключается в том, что подопечные Винченцо Итальяно невероятно хороши в родных стенах. А вот в гостях результаты не просто слабые — они вгоняют в депрессию. Шутка ли: пять поражений в шести последних матчах. «Твенте», в свою очередь, ещё не допускал серьёзных осечек дома. А три последние встречи выиграл с разгромным счётом.



Конечно, делаем скидку на уровень итальянского и голландского чемпионатов, а также держим в уме результат встречи во Флоренции. «Фиорентине» будет сложно выиграть в гостях – больше кадровых потерь, а на носу крайне важный матч с «Наполи». Поэтому для экспресса можно взять вариант «хозяева не проиграют» с коэффициентом 1.51.



Однако обе команды точно способны подарить голы. В четырёх из пяти предыдущих матчей «Твенте» пробивался стандартный тотал голов, как и в трёх из четырёх последних игр с участием «Фиорентины». Вот и возьмём «тотал больше 2.5 гола» за 1.89.

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