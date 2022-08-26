ЦСКА — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» оказалось сильнее ЦСКА в матче первого тура Кубка мэра Москвы со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Игра предсезонного турнира состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт».
НХЛ может не допустить сборную России до участия в Кубке мира.
Все голы были забиты после 52-й минуты. ЦСКА открыл счёт, на что динамовцы ответили двумя точными бросками.
В составе бело-голубых шайбу забросили канадский нападающий Эрик О'Делл с паса Егора Мартынова, а также форвард Владислав Ефремов (ассистенты — Иван Игумнов и Богдан Тринеев). О'Делл отличился в численном большинстве.
Единственный гол ЦСКА на счету форварда Владислав Каменев; голевыми передачами отметились Константин Окулов и Виталий Абрамов.
26 августа на Кубке мэра Москвы пройдут две игры: ЦСКА — «Амур» (14:00 мск) и «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (18:00 мск).
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