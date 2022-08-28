«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги 28 августа

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Реал» (Мадрид).
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Ставка: победа «Реала» + обе забьют за 2.82.
«В последнем поединке «Эспаньол» потерпел поражение со счётом 0:2, которое стало уже девятым подряд матчем в серии без побед – четыре мирных исхода и пять фиаско. Более того, перспективы в этой игре туманны, при этом всего два удара в створ ворот за весь последний матч никак не вселяют оптимизм в сердца поклонников. Впрочем, в двух из четырёх последних матчей с «Реалом» каталонцы сумели выиграть – на встречи с действующим чемпионом дополнительного настроя и мотивации не требуется.
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У Карло Анчелотти есть проблемы в обороне – «галактикос» ни разу не сыграли на ноль в семи последних выездных матчах, при этом «лос бланкос» постараются компенсировать эти недостатки мощной атакой, что выходит у них неплохо. Я считаю, что у хозяев будет шансы, и не исключаю обмена забитыми голами – такие команды, как «Барселона» и «Реал», нередко дают шанс забить своим противникам, при этом спокойно завершают игру в свою пользу, чего я жду и сегодня.
Моя ставка — победа «Реала» (Мадрид) + обе забьют за 2.82».
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