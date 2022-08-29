«Кадис» — «Атлетик»: прогноз «Чемпионата» на матч Ла Лиги 29 августа

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Ла Лиги «Кадис» – «Атлетик».

Ставка: обе забьют — нет за 1.72.

«Кадис» в прошлом сезоне преподнёс не одну сенсацию, при этом до самого конца ведя борьбу за выживание. Команда из Андалусии спаслась благодаря перевесу всего в одно очко, хотя во втором круге отбирала очки у «Барселоны» и «Реала». Сейчас таких подвигов от аутсайдера никто не ждёт.

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В первых турах нового сезона «Кадис» показал себя не в лучшем свете – у хозяев совершенно не работает нападение, которое едва добирается до семи ударов в сторону ворот соперника, да и то без серьёзной угрозы. Созидание даётся с колоссальным трудом, каждый момент добывается болью и мучениями.



«Жёлтая подлодка» не смогла забить ни одного мяча «Осасуне» и «Реалу Сосьедад», но это даже не показатель, ведь в предсезонке эта команда смогла лишь раз отличиться хотя бы дважды – пострадала «Малага». Это всё не сулит ничего хорошего в плане результативности матча, ведь сейчас в гости пожалует «Атлетик».

Дело в том, что баски в плане результативности ничем не лучше. В первых турах Ла Лиги «Атлетик» также сподобился всего на один гол. От этого и будем отталкиваться.



Обе команды сейчас идут в числе худших в Примере по ожидаемым голам. Более того, Бильбао очень слаб на выезде в атаке – в пяти из семи последних игр баски не забивали вообще, но и пропускали всего по разу. В этом матче можно спокойно рассмотреть привычные ставки на результативность – «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.72 и тотал меньше 2.5 гола за 1.60.

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