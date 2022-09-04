«Краснодар» — «Сочи»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар», итоговый счёт — 2:1.

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Счёт в матче на 49-й минуте открыл нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, откликнувшись на передачу Баньяца. Спустя несколько минут Эдуард Сперцян увеличил преимущество своей команды.



На 65-й минуте судья отменил забитый мяч «Краснодара», а через несколько мгновений один гол отыграл Георгий Мелкадзе. В оставшееся время «Сочи» создал несколько моментов, но не сумел уйти от поражения.



«Краснодар» набрал 17 очков и сравнялся с «Зенитом» по очкам в турнирной таблице чемпионата России.

Петербуржцы находятся выше по дополнительным показателям, но также имеют матч со «Спартаком» в запасе. «Сочи» с 13-ю очками остаётся на шестой позиции.

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