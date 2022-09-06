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«Спартак» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Адмирал».

Ставка: ничья за 4.30.

«Тихой сапой, почти незаметно, но «Спартак» потихоньку разбирает Дальний Восток вкупе с Сибирью. «Амур» уже «съеден», Новосибирск тоже скушан, причём всухую, на очереди «Адмирал», и всё говорит нам за то, что это будет лихая, причём двусторонняя охота.

Во-первых, обе команды разыгрались и разбегались. И если после первого тура казалось, что дальневосточников можно начинать отпевать (поражение от, прости, господи, «Куньлуня»), то в Сочи «адмиралы» восстановили своё реноме, заодно доказав, что низшая степень падения в нынешней Континентальной лиге проходит не по Владивостоку, а по Сочи. Хоть и находятся эти два замечательных города практически на одной параллели.

Во-вторых, оба соперника вкусили радость победы, а «Спартак» вкусил это даже два раза и наверняка хочет вкусить третий, не останавливаясь, благо пока прёт.

В-третьих, обе команды просто обязаны относиться к сопернику как к такой команде, что если у неё не брать очки, то у кого их брать вообще в этой жизни?

То есть битва будет. Причём битва будет равной, с весьма непредсказуемым результатом, поскольку серьёзного преимущества ни у кого нет. А это означает, что всё будет решаться на льду, здесь и сейчас, и играть соперники будут в «кто меньше накосячит». То есть ловить друг друга на ошибках. Статистика не даёт нам даже относительно ясной картины: «Адмирал» играет со «Спартаком» практически на равных даже в Москве. Впрочем, и «Спартак» играет с «Адмиралом» практически на равных даже во Владивостоке.

В общем, все пути ведут нас к ничьей в основное время. Причём ничьей не особо результативной. Что-нибудь вроде 2:2 или 3:3, вряд ли 4:4 и более. Кто после финальной сирены вытащит счастливый билет, тут уж точно не угадать. Тут уже думайте сами», — сказал Лебедев.

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